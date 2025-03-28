Oyuncu Celil Nalçakan ameliyat oldu! Operasyon 6 saat sürdü

Haber Merkezi

46 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medyadaki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Ünlü isim, Instagram'dan yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

6 SAAT SÜRDÜ

Nalçakan, paylaşımına "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı." notunu düştü.

Oyuncunun hastaneden paylaştığı karelere sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.