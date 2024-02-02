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Oyuncu Demet Özdemir ceket modasına uydu! İçine hiçbir şey giymedi

Oyuncu Demet Özdemir ceket modasına uydu! İçine hiçbir şey giymedi Adım Farah'ın güzeli Demet Özdemir Milano pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen güzel oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.