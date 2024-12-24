Oyuncu Emine Ün ve kızı Duru davete katıldı! Anne-kıza yorum yağdı

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Emine Ün'ün 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay'dan Duru adından bir kızı olmuştu.

Sosyal medya hesabından kızı Duru ile sıkça fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yine gündem oldu.

ANNE-KIZ GÜZELLİĞİ

Son olarak katıldığı bir davette süper minili tarzıyla dikkat çeken Emine Ün, kızı Duru ile birlikte boy gösterdi.

20 yaşındaki kızı Duru, annesiyle benzerliği ve tarzıyla büyük beğeni topladı.