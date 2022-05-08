ABD'ye yerleştiğini duyuran oyuncu Erdem Baş, "ABD bir aktör kazandı diyebiliriz" dedi.

Sosyal medyada, ABD ve Avrupa ülkelerine taşınanların 'Türkiye kaybetti' paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Seksenler" gibi dizilerle tanınan oyuncu Erdem Baş da o kervana katıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Baş, Türkiye'yi terk ettiğini ve bundan sonra ABD'de yaşayacağını ifade etti.

"ABD yeni bir aktör kazandı"

Havalimanında çektiği videoda Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Öncen ben gitmem gerekiyor kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun diyen olursa 'green card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım. " dedi.

Oyuncu Erdem Baş'ın ABD'ye yerleşiyorum paylaşımı ViDEO

"Şaka yaptım"

Erdem Baş, daha sonra Twitter'dan yaptışı açıklamada "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullandı.