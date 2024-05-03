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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, imaj yeniledi! Yine sarışın oldu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, imaj yeniledi! Yine sarışın oldu Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son paylaşımını kuaförden yaptı.