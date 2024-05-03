Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, imaj yeniledi! Yine sarışın oldu

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Hep reyting rekorları kıran yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah; Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer almıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde de rol aldı
Abdullah, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş, başörtülü hali çok konuşulmuştu.
İmaj yenilendi
Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Sarışın oldu
Uzun zamandır saç rengini koyu kullanan Abdullah, saçlarını sarıya boyattı.
Ünlü ismin yeni hali takipçilerinden tam not aldı. Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan yorum yağdı.
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