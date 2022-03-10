Oyuncu Feride Çetin'in eşi Murat Özer vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema yazarı Murat Özer, hayatını kaybetti.

Başarılı oyuncu Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği sinema yazarı Murat Özer'den kötü haber geldi.

Bir süredir kanser hastalığı ile ilgili tedavi gören Murat Özer, hayatını kaybetti. Murat Özer'in vefatı ile ilgili Sinema Yazarları Derneği'nden bir paylaşım geldi.

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Yapılan paylaşımda Murat Özer ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun."

Çiftin kızları Hayat, 2020 yılında dünyaya gelmişti.