Oyuncu Gizem Karaca ev pozlarını paylaştı! Evinde pozlar veren oyuncu Gizem Karaca, kısa saçları ve doğal görünümüyle dikkat çekti.

Haber Merkezi

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Güzel Köylü'deki rolüyle ünlenen Gizem Karaca, hem rolleriyle hem de özel hayatıyla kendisinden konuşturmayı başarıyor.

Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.

SAÇLAR DEĞİŞTİ

Doğayla iç içe bir villada yaşayan Gizem Karaca, sık sık evinden yaptığı paylaşımlarla fanlarından beğeni topluyor.

Son olarak 'Safir' dizisinde 'Güneş' karakterini canlandıran oyuncu Gizem Karaca, kısa saçlarıyla verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekti.

"Beyaz atlet mi yoksa gri atlet mi derken bunlar çıktı ortaya, kombin önerilerinizi alırım, benden bu kadar." diyerek doğal hallerini paylaşan Gizem Karaca'ya takipçileri yorum yağdırdı.