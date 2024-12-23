Oyuncu Hazar Ergüçlü ve DJ Artz'dan aşk karesi geldi! Sevgililere beğeni yağdı

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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, uzun süre beraber olduğu kendinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü'den 2022'de ayrılmasının ardından, DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

"UZUN İLİŞKİ İNSANIYIM"

“İlişkinin varlığı hayatımızı değiştiriyor. İlişki, çok fedakarlık yapmanız gereken bir yapı" diyen güzel oyuncu "Ben uzun ilişki insanıyım. Emek vermeyi seviyorum ve aşkın böyle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Zamanla oluşan ve çok şey öğrenmen gereken bir süreç aşk” sözleriyle dikkat çekmişti.

2024’ün son günlerinde Efe Çelik ile aşk pozunu paylaşan Ergüçlü, gündem oldu.

Sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü'ye hayranları yorum yağdırdı.