Oyuncu İrem Sak davet tarzıyla sosyal medyayı salladı Ünlü sinema ve dizi oyuncusu İrem Sak, gala tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

ensonhaber.com

Yalan Dünya, Bir Aile Hikayesi, Çukur, Azizler, Kuş Uçuşu ve Ölümlü Dünya gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz günlerde bir film galasına katıldı.

35 yaşındaki ünlü isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile galaya katıldı.

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim, galada siyah uzun bel dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti.

Güzel oyuncunun sade ama iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

'Yine çok güzelsin'

İrem Sak, davet tarzına sosyal medyadan yorum yağdı. Güzel oyuncuya takipçileri "'Yine çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun'" gibi yorumlar yaptı.