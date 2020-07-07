Oyuncu Jale Aylanç vefat etti

Usta oyuncu Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde, Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Sinema ve tiyatro oyuncusunun acı haberi ise Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından duyuruldu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası, usta oyuncunun fotoğrafını yayınlayarak, "Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.

JALE AYLANÇ KİMDİR

Jale Aylanç, 23 Mart 1948’de İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında tiyatro ile başladı. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi’nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT’nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.