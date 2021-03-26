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    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

    Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 06:47
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    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

    Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Kuzey Makedonya'nın ünlü simalarından Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    BİRÇOK DİZİDE ROL ALMIŞTI

    Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.

    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti #1

    LURAN AHMETİ KİMDİR?

    Üsküp'te dünyaya gelen Luran Ahmeti, üniversitede önce psikoloji üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra drama eğitimi aldı.

    Oyunculuğa ilk olarak Üsküp'te bir kaç yapım ile başladı. Çocukluğu Türk kasabalarında geçtiği için çok iyi bir şekilde Türkçe konuşabilen Luran Ahmeti, Türkiye'de oyunculuğa Elveda Rumeli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile geçti.

    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti #2

    ELVEDA RUMELİ

    Ardından pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yakında yayınlanacak Büyük Sürgün Kafkasya isimli dizide rol aldı.Başarılı oyuncu 2007'de Elveda Rumeli isimli dizide Dimitri karakterini canlandırdı.

    Dizi, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olayları ve Balkanlardaki koşulları anlatıyor.

    Dizinin başrollerinde ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Sönmez, Berrak Tüzünataç, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gülçin Santırcıoğlu ve Tuna Orhan yer aldı.

    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti #3

    BALKAN DÜĞÜNÜ

    2009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı. Dizi, dedelerinden kalan mirasa sahip çıkmak için yola çıkan dede ve torun'un yaşadıklarını anlatıyor.

    Dizinin başrollerinde ise Özgür Çevik, Saadet Işıl Atasoy, Filiz Ahmet ve Mustafa Jasar yer aldı.Luran Ahmeti daha sonra Son Yaz Balkanlar 1912 isimli dizide rol aldı.

    Dizi, Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nde yaşanılanları anlatıyor.

    Dizinin başrollerinde ise Hazal Kaya, Tardu Flordun, Tuğçe Kazaz ve Furkan Palalı yer aldı.

    LİMONATA

    2014'te ise Limonata isimli filmde Fuat karakterini canlandırdı. Dizi, üvey kardeşini bulup ölüm döşeğindeki babasına götürmek isteyen Sakıp isimli bir adamn yaşadıklarını anlatıyor.

    Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban yer aldı.

    Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti #4

    OYNADIĞI YAPIMLAR

    Kurtlar Vadisi Pusu (2015- 2016)

    Mutlu Ol Yeter-2015

    Limonata-2014

    Büyük Sürgün Kafkasya-2014

    Takip: İstanbul-2012

    Son Yaz Balkanlar 1912-2012

    Tek Başımıza-2011

    Reis-2011

    Karakol - Herkes Adalet İster-2011

    Hayde Bre-2010

    Hicran Yarası -2009

    Balkan Düğünü-2009

    Bahar Dalları -2009

    Elveda Rumeli-2007

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