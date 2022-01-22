Setlere ara veren oyuncu Melike Güner, annesinin kaybıyla sarsıldı.

Yıllar önce 'Doktorlar' dizisiyle akıllara kazınan oyuncu Melike Güner'in acı günü...

Melike Güner'in annesi, geçtiğimiz perşembe günü hayata veda etti.

Bir süredir ekranlarda olmayan Güner, haberi sosyal medyadan duyurdu.

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Güner, "20’01’2022 ‘de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Oyuncunun paylaşımına peş peşe 'başsağlığı' yorumları geldi.

Feyyaz Duman, İsmail Demirci, ve Meltem Cumbul'un da aralarında olduğu ünlü isimler Güner'e mesajlarıyla destek verdi.

MELİKE GÜNER KİMDİR

Melike Güner, 2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Güner, ilk olarak 2011'de "İncir Reçeli" adlı filmde başrolü oynadı.

Ardından "Doktorlar" adlı dizide "Zenan" karakterini canlandıran Melike Güner, rol arkadaşı Bekir Aksoy ile bir dönem aşk yaşadı. Kısa bir süre sonra Aksoy ile yollarını ayıran Güner, birçok projede yardımcı yönetmenlik de yaptı.

2012 yılında "Merhaba Hayat" adlı dizinin kadrosuna "Doktorlar"da oynadığı "Zenan" karakteri ile katılan Güner, 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt ile evlendi. Ünlü oyuncu, ikiz bebek sahibi olmasının ardından setlere ara verdi.