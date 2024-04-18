Oyuncu Melisa Döngel'in ödül gecesi kombini! Tarzıyla dillere düştü

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Birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
"Başarılı bir futbolcuymuş"
Son olarak adı sarı-kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anılan güzel oyuncu, aşk iddialarına 'Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum.' diyerek son noktayı koydu.
Melisa Döngel şimdi de ödül gecesi tarzıyla adından söz ettirdi.
'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Döngel'in, kırmızılar içindeki tarzı hiç beğenilmedi. Döngel'in sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerine yorum yağdı.
"Biber dolması"
Ünlü isme; 'Dilimlenmiş biber dolması', 'Tasarımcı kırmızı biber dolmasından yapmış?' gibi yorumlar yapıldı.
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