Oyuncu Mert Yavuzcan babasını kaybetti

Sosyal medyadan açıklama yapan Yavuzcan, "Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz" dedi. Oyuncu babasının cenazesine ilişkin detayları yine sosyal medyadan paylaştı.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde yıldızı parlayan ve dikkati çeken, şu sıralar ise ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde boy gösteren Mert Yavuzcan, babasının ölüm haberiyle sarsıldı.

Babasını kaybeden Yavuzcan, acı haberi ise Instagram hesabından duyurdu.

Yavuzcan yaptığı paylaşıma, "Üzüntü içindeyiz." notunu düştü.

"SEVGİLİ BABAMIZI KAYBETTİK"

"Sevgili babamız Önder M. Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz.

03.09.2021 Cuma günü (bugün) Sincan Çimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben onu ebediyete uğurluyoruz..." ifadelerini kullandı.

Takipçileri, Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.