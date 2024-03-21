Oyuncu Mesut Akusta, eşi Şafak Özbir'den boşandı Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Mesut Akusta sessiz sedasız boşandı.

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Şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisinde hayat verdiği Yılmaz Tekin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mesut Akusta, sessiz sedasız boşandı.

İdris Özbir'in kızı

İdris Özbir'in kızı Şafak Özbir ile 2016 yılında evlenen Mesut Akusta, sekiz yıllık evliğini tek celsede bitirdi.

Anlaşmalı boşanma

Anadolu Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanan ünlü çiftin kızları Berfin Cano'nun velayeti ise annede kaldı.

Karagül, Ölene Kadar, Börü, Babil, Teşikat gibi dizilerde rol alan ünlü isim, her projesinde oyunculuğuyla beğeni topluyor.