Oyuncu Metin Çekmez'in vasiyeti yerine getirildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Çekmez, gözyaşları ile toprağa verildi. Kızı Aslı Çekmez, "Bize, 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Adını Feriha Koydum dizisi ile akıllara kazınan usta oyuncu Metin Çekmez, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi gören Çekmez, Davutlar Mahallesi'ndeki yazlığında fenalaştı.

Fenalaşan oyuncu ailesi tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan oyuncu hayatını kaybetti.

CENAZESİ KALDIĞI MAHALLEYE GETİRİLDİ

Çekmez'in cenazesi, vasiyeti üzerine Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ne getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladığı Metin Çekmez için ikindi vakti Hikmet Bayrak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile birlikte türkücü Mahmut Tuncer ve tiyatro oyuncusu Murat Garipağaoğlu katıldı. Aile, Çekmez'in tabutu başında taziyeleri kabul etti.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK"

Eşinin tabutunun başında gözyaşı döken Sabriye Tezer Çekmez'i kızı Aslı Çekmez teskin etti. Aslı Çekmez, "Babamın birkaç yıldır boğazında tümör vardı. Kanser ile mücadele ediyordu. Son zamanlarımız zor geçti.

Yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Uzun süre tedavi olmayı istemedi. Ama Davutlar'a gelince ikna oldu. Bir süredir ışın tedavisi görüyordu. Bize 'Nerede ölürsem beni orada toprağa verin' demişti. Davutları'ı çok seviyordu. Biz de isteğini yerine getirdik." dedi.