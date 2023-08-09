Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Garipoğlu hakkında yeni açıklama daha yaptı Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafıyla ilgili tepkiler üzerine konuştu.

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“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle ünlenen Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğraf yüzünden tepkilere neden olmuştu.

Eleştirilere ilk önce sosyal medya hesabından cevap veren Şahinkaya, dün akşam katıldığı dizi galasında da konuştu.

"Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum"

"Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" diyen Şahinkaya, ilk açıklamasında sükunetini koruyamadığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim" dedi.

"Aptal bir linç kampanyası başlatıldı"

Hayatı açık bir şekilde sosyal medyada paylaştığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim.

"Tanımadığımız bir sürü insan yanımıza geliyor"

Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."