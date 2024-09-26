Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni imajıyla görüntülendi! Güzelliğine yorum yağdı Genç kuşağın parlayan yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizisi için saçlarını değiştirdi. Güzelliğine güzellik katan ünlü isim beğeni yorumları aldı.

Haber Merkezi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Gökçe Mollaoğlu' karakteriyle tanınan Nilsu Berfin Aktaş, yeni sezonda da ekranda.

Son dönemin en beğenilen oyuncularından Aktaş, merakla beklenen Şakir Paşa Hanedanı dizisinde 'Ayşe' rolüne hayat verecek.

YENİ DİZİ YENİ İMAJ

Genç yıldız bu projeyi, görüşmeler yaptığı diğer işlerden en çok beğendiği dizi olarak seçti. Önceki akşam bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, yeni dizisi için yaptığı imajıyla beğeni topladı.

Saçlarını değiştiren Aktaş, yine güzelliğiyle tam not aldı.