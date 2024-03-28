Oyuncu Nurgül Yeşilçay 48 oldu! Yeni yaş videosu çok beğenildi Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 48 yaşına girdi.

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ensonhaber.com

Final yapan Kanal D dizisi 'Veda Mektubu'nda hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son dönemde ise verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, 30 günde 17 kilo verdiği iddiasını açıklamıştı.

Yaptığı diyetle istediği ölçülere kavuşan Yeşilçay, sosyal medyada da aktif bir isim.

Yeni yaşa özel paylaşım

Ünlü oyuncu, son olarak Instagram hesabından yeni yaşına özel paylaşımlar yaptı.

48 yaşına giren ünlü oyuncu, yeni yaşını ti'ye aldığı bir video yayınladı. Yeşilçay'ın videosu takipçilerini güldürdü.

"İyi ki doğmuşum"

Ünlü oyuncu, yayınladığı videoya şu notu düştü: "Adımın yanına parantez içinde yaşımın yazıldığı yıllara kocaman bir merhaba. İyi ki doğmuşum Nurgül Yeşilçay (48) hep beraberiz."