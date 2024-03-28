Final yapan Kanal D dizisi 'Veda Mektubu'nda hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son dönemde ise verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, 30 günde 17 kilo verdiği iddiasını açıklamıştı.
Yaptığı diyetle istediği ölçülere kavuşan Yeşilçay, sosyal medyada da aktif bir isim.
Yeni yaşa özel paylaşım
Ünlü oyuncu, son olarak Instagram hesabından yeni yaşına özel paylaşımlar yaptı.
48 yaşına giren ünlü oyuncu, yeni yaşını ti'ye aldığı bir video yayınladı. Yeşilçay'ın videosu takipçilerini güldürdü.
"İyi ki doğmuşum"
Ünlü oyuncu, yayınladığı videoya şu notu düştü: "Adımın yanına parantez içinde yaşımın yazıldığı yıllara kocaman bir merhaba. İyi ki doğmuşum Nurgül Yeşilçay (48) hep beraberiz."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış