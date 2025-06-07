Oyuncu Okan Yalabık'ın son hali görenleri şaşırttı

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Aldığı rollerle adından sıkça söz ettiren Okan Yalabık'ın son hali olay...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Pargalı İbrahim Paşa rolüyle hafızalara kazınan Yalabık, son dönemde Netflix’te yayınlanacak Kasaba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı, oyuncunun hayranları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Görüntüde bir miktar kilo aldığı görülen Okan Yalabık’ın görüntüsüne hem olumlu hem olumsuz tepkiler geldi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

"Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusu" notuyla paylaşılan kareye gelen yorumlar, kısa sürede gündem oldu.

Göz önünde olmayı tercih etmeyen Yalabık, sosyal medya gündeminde olmasına rağmen sessizliğini koruyor