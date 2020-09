Genç oyuncunun tartıştığı arkadaşı tarafından vurularak omzundan yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran, Şişli sokaklarında yürüdüğü 2 arkadaşı ile tartışma yaşadı.

Üçlü arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

GENÇ OYUNCU VURULDU

Kavga sırasında arkadaşlarından biri Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, genç oyuncunun omzuna isabet etti.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, Yaran düşerek yere yığıldı.

Oyuncu Onur Seyit Yaran Şişli'de silahlı saldırıya uğradı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaran ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga ve silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.