Oyuncu Özge Özpirinçci doğallığını bozdu! Botoks yaptırdığını duyurdu Her zaman doğallığıyla bilinen ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla botoks yaptırdığını duyurdu.

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ensonhaber.com

2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger'ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinde oynuyor.

Makyaj sevmez

Doğallı seven bu yüzden saçlarını bile boyatmayan Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını sık sık yayınlıyordu.

Yeni dizisi için doğallıktan vazgeçmek zorunda kalan oyuncu, son olarak makyajsız paylaştığı bir videoda anlattıklarıyla gündeme geldi.

Saçlarını boyandı botokslar yapıldı

Özpirinçci, videoda, Sandık Kokusu dizisi için botoks yaptırdığını ve saçlarını boyattığını açıkladı.

Oyuncu, ayrıca takipçilerinden gözaltındaki çöküklük için doğal çözüm önerileri istedi.