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    Oyuncu Pelin Akil'e mesajla hakaret eden şahsa bin 120 TL ceza verildi

    Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli mesaj alan Pelin Akil, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme sanığa bin 120 TL adli para cezası verdi.
    • 08.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:19
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    Oyuncu Pelin Akil'e mesajla hakaret eden şahsa bin 120 TL ceza verildi

    Pelin Akil, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.

    Eşi ve çocuklarıyla sık sık fotoğraf paylaşan Akil, takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

    Öte yandan 20 Mart 2021 tarihinde Habip B. isimli bir şahıs, ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdi.

    Suç duyurusunda bulundu

    Oyuncunun dikkatinden kaçmayan mesaj, şahsın adeta başını yaktı.

    Pelin Akil'in takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

    Oyuncu Pelin Akil e mesajla hakaret eden şahsa bin 120 TL ceza verildi #1

    Hapis cezası

    Tarafların uzlaşmadığını kaydeden savcılık, Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

    Suçlamayı kabul etmedi

    Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem.” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

    Dava karara bağlandı

    Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi.

    Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

    'Sorumluluk kendisine ait'

    İHA'nın aktarımına göre; savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söyleyen sanığa mahkeme, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe göstererek para cezası verdi.

    Oyuncu Pelin Akil e mesajla hakaret eden şahsa bin 120 TL ceza verildi #2

    Oyuncu Pelin Akil e mesajla hakaret eden şahsa bin 120 TL ceza verildi #3


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