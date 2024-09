Oyuncu Pınar Deniz hamile! Nikah tarihi öne çekildi Eylülde evlenecekleri iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebek beklediği haberleri gündeme geldi.

Haber Merkezi

2 yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayı ortasında evleneceği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de evlenme teklifi alan ancak evlenmek için acele etmediklerini söyleyen Pınar Deniz, karar değiştirdi.

HAMİLE

Deniz ve Kaan Yıldırım, düğünü öne çekti. Ünlü çiftin hızlandırma sebebi de belli oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Pınar Deniz, hamile.

Güzel oyuncu yazın verdiği bir röportajda, "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir.” demişti.