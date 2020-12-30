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    Oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi hayatını kaybetti

    Usta oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi Bülent Özker yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 20:15
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 20:16
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    Oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi hayatını kaybetti

    Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.

    Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

    USTA OYUNCUNUN ACI GÜNÜ

    Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de amcasına şu sözlerle veda etti:

    ''Güle güle Amca.."

    Oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi hayatını kaybetti #1

    Oyuncu Rasim Öztekin’in ağabeyi hayatını kaybetti #2

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