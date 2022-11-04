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    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi

    Adana'da, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • 04.11.2022 - 14:27
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    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi

    Uzun yıllar memleketi Adana’da gazeteci ve tiyatrocu olarak çalışan Rıza Akın, oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirdi.

    Akın’ın vefatı sevenlerini adeta yasa boğdu.

    Beyin kanaması geçirdi

    65 yaşındaki oyuncu, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 Kasım’da hayatını kaybetti.

    Bugün de Akın için memleketi Adana’da tören düzenlendi.

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #1

    Tabutuna karanfiller bırakıldı

    Bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi’ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene; tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

    Sahneye getirilen Akın’ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı, ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #2

    Menderes Samancılar, konuşamadı

    Sonrasında yakınları tek tek sahneye gelerek Akın ile olan anılarını paylaşmaya çalıştı.

    Ancak ölümünü duyuran meslektaşı Menderes Samancılar için bu kolay olmadı.

    Sahneye çıkan Samancılar, gözyaşı dökerek konuşamayacağını söyledi.

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #3

    “Ben her şeyimi kaybettim”

    Öte yandan Akın’ın 2019’da Adana'da portakal bahçesinde evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro’nun veda konuşması ise hüzünlendirdi.

    Shimotashiro, “Rıza Adana’da doğdu. Adana’yı çok seviyordu. 2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana’da toprak olacak. O, benim için bir baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile yani her şeydi. Ben her şeyimi kaybettim.” diye konuştu.

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #4

    Toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre Rıza Akın'ın cenazesi törenin ardından Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #5

    Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi #6


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