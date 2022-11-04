Oyuncu Rıza Akın, Adana’da toprağa verildi

Adana'da, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar memleketi Adana’da gazeteci ve tiyatrocu olarak çalışan Rıza Akın, oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettirdi.

Akın’ın vefatı sevenlerini adeta yasa boğdu.

Beyin kanaması geçirdi

65 yaşındaki oyuncu, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 Kasım’da hayatını kaybetti.

Bugün de Akın için memleketi Adana’da tören düzenlendi.

Tabutuna karanfiller bırakıldı

Bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi’ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene; tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Sahneye getirilen Akın’ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı, ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

Menderes Samancılar, konuşamadı

Sonrasında yakınları tek tek sahneye gelerek Akın ile olan anılarını paylaşmaya çalıştı.

Ancak ölümünü duyuran meslektaşı Menderes Samancılar için bu kolay olmadı.

Sahneye çıkan Samancılar, gözyaşı dökerek konuşamayacağını söyledi.

“Ben her şeyimi kaybettim”

Öte yandan Akın’ın 2019’da Adana'da portakal bahçesinde evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro’nun veda konuşması ise hüzünlendirdi.

Shimotashiro, “Rıza Adana’da doğdu. Adana’yı çok seviyordu. 2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana’da toprak olacak. O, benim için bir baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile yani her şeydi. Ben her şeyimi kaybettim.” diye konuştu.

Toprağa verildi

DHA'nın haberine göre Rıza Akın'ın cenazesi törenin ardından Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.