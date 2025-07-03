Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun kamera arkasını paylaşımı! "Herkes üstsüz"

Reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren ve rolü bittiği için projeye veda eden Şebnem Bozoklu dinlenmek yerine başka bir proje için kamera karşısına geçti.

Şimdilerde yeni filmi Gelin Takımı 2'nin çekimleri için sette olan Bozoklu, yeni filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

"ÜSTSÜZ ÇALIŞMA"

"ÜSTSÜZ ÇALIŞMA"

Ünlü isim paylaşımına; 'Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı' ifadelerini not düştü.

Bu paylaşımı kısa sürede gündem olan ünlü isme yorum yağdı.