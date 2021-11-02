Euro
11.0622
-0.11%
Dolar
9.5322
-0.04%
Altın
548.55
-0.24%
Borsa
1.533
-0.22%
Bitcoin
603.402
2.27%
BTXN Coin
25.25
-5.60%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

    2 yıldır verdiği akciğer kanseri mücadelesine yenik düşen oyuncu Semra Dinçer'in, Ankara'da düzenlenen cenaze törenine az sayıda kişi katılması dikkat çekti.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

    Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine dün yenik düştü.

    Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde, Semra Dinçer için öğlen namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

    Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

    SANAT DÜNYASINDAN KATILIM OLMADI

    Cenazeye, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

    OSMANİYE'DE DEFNEDİLDİ

    Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    ÇOK SAYIDA YAPIMDA YER ALDI

    1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Oyuncu Semra Dinçer, Ankara da son yolculuğuna uğurlandı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir