Oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

2 yıldır verdiği akciğer kanseri mücadelesine yenik düşen oyuncu Semra Dinçer'in, Ankara'da düzenlenen cenaze törenine az sayıda kişi katılması dikkat çekti.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine dün yenik düştü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde, Semra Dinçer için öğlen namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

SANAT DÜNYASINDAN KATILIM OLMADI

Cenazeye, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

OSMANİYE'DE DEFNEDİLDİ

Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

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ÇOK SAYIDA YAPIMDA YER ALDI

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.





















