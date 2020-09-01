Oyuncu Seray Kaya, vertigo hastalığına yakalandı

Instagram hesabından boyunlukla verdiği pozu yayınlayan Kaya, vertigo hastalığına yakalandığını duyurdu.

Son olarak “Kadın” dizisi ile adından söz ettiren oyuncu Seray Kaya, sevenlerini üzdü.

Instagram üzerinden boyunluk taktığı bir fotoğrafı paylaşan Kaya, vertigo hastalığına yakalandığını duyurdu.

“BENİ SAL VERTİGO”

29 yaşındaki oyuncu, paylaşımına “Beni bir sal vertigo” notunu düştü.

Takipçileri ise Seray Kaya'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

VERTİGO NEDİR?

Vergito hastalığında kişiyle çevresi arasında bir illüzyon hali vardır. Yani anormal hareket algılamasıdır. Bu anormal algı kısa süreli baş dönmesi olduğu gibi kişinin gözünü açamayacak kadar yattığı yerden kalkamayacak kadar şiddetli baş ağrısı şeklinde meydana gelebilmektedir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo yani baş dönmesi iki türlü nedenden olur. Birincisi kulakla ilgili sorun ikincisi beyinle ilgili sorun. Hem işitme hem de denge görevini üstlenen kulağımızın içinde salyangoz gibi bir yapı vardır.

Bu yapı yeryüzündeki dengemizi sağlamaktadır. Dengeyle ilgili bu yapı iyi çalışmadığında başımız dönmektedir. Kulak içindeki salyangoz yapı ayakta durmamızı sağlayan denge sinyallerini beyne ulaştırır. Eğer bu ulaştırma da sorun yaşanırsa vertigo ortaya çıkabilmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vertigo hastalığının tam olarak tedavisinin bulunabilmesi için öncelikle hangi nedenden kaynaklandığının tesbiti gerekir. Neden bulunduğunda tedavi de buna göre yapılır. Kulak içi rahatsızlığından kaynaklanan bir nedenin tedavisi ilaçla yapılabilmektedir. Eğer rahatsızlığın nedeni tümör ise cerrahi operasyon gerekir. Genel olarak vertigolar basit ilaç tedavisi ve istirahat ile tedavi edilebilir.