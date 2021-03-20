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    Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

    Bir süre önce trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bu kez de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 03:36
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    Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

    Geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a dönerken trafik kaza geçiren oyuncu Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, ifadeleri kullandı:

    "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş."

    TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRECEK

    "Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaua davet ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum."

    Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı #1

    Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı #2

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