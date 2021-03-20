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Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

Bir süre önce trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bu kez de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı.