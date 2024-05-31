Oyuncu Tuba Büyüküstün'un davet tarzı beğenilmedi! Sütyen giymedi

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Geçtiğimiz haftlarda Cannes Film Festivali'ne katılan ve tarzıyla sosyal medyada gündem olan Tuba Büyüküstün, her yaptığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak bir davete katılan güzel oyuncu, kendinden konuşturmayı yine başardı.
"Giyinmeyi bilmiyor"
Sade bir tarz tercih eden oyuncuya yorum yağdı. Kimi güzel oyuncunun saçlarına kimi elbisesine kimi de sütyen giymemesine takıldı.
En son Yarın Yokmuş Gibi dizisinde Halit Ergenç'le ekran karşısına geçen oyuncuya "Giyinmeyi bilmiyor" yorumları yapıldı.
"Ne giyse yakışıyor"
Tuba Büyüküstün fanları ise "Ne giyse yakışıyor" diyerek güzel oyuncuya destek oldu.
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