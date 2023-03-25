Oyuncu Wilma Elles'ten depremzede çocuklara ziyaret Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Wilma Elles, burada depremzede çocuklarla buluşup, hediye dağıttı.

DHA

Bugün asrın felaketinin 48'inci günü...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Afetzedelerin yaraları sarılarak bölgede hayatın normale dönmesi amaçlanıyor.

Bu süreçte enkaza dönen şehirlerin de yeniden ayaklanması için büyük bir mücadele veriliyor.

İhtiyaçlar karşılanıyor

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar tek tek gideriliyor.

Bakan, kurumlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllülerin yardımıyla çalışmalar devam ederken ünlü isimler de ziyaretlerini sürdürüyor.

Burada depremzedelerle bir araya gelen isimler, en büyük ilgiyi ise çocuklara gösteriyor.

Deprem bölgesine gitti

Bu isimlerden biri de oyuncu Wilma Elles oldu.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca depremzedelerle dayanışma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan oyuncu, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak, oyuncak dağıttı.

işte o kareler...