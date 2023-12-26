Oyuncu Yüsra Geyik'in cesur kombinine yorum yağdı Özellikle cesur ve zarif pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yüsra Geyik, yine kendine hayran bıraktı.

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Fenomen dizi Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakteriyle ünlenen Yüsra Geyik, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

Tarzı yine olay

Yüsra Geyik, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti. Marka için iddialı pozları veren Geyik, tarzıyla yine adından söz ettirdi.

33 yaşındaki ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekoltesi bulunan siyah cesur elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni cesur poz, yine geniş yankı uyandırdı.