Oyuncu Zafer Algöz, anne ve babasını peş peşe kaybetti Ekranların başarılı oyuncusu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Rol aldığı yapımlarda başarısıyla dikkat çeken usta oyuncu Zafer Algöz'ün, 24 gün arayla anne ve babası hayatını kaybetti.

9 Mart 2024'te 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz'ü son yolculuğuna uğurladı.

"Cekko babamız"

Anne ve babasının kaybının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.