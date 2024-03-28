Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yaşar Alptekin 4 katlı evini gösterdi Şu sıralar camide vaaz verdiği anlarla konuşulan oyuncu Yaşar Alptekin, şimdi de eviyle gündem geldi.

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ensonhaber.com

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, camide vaaz verdiği anları sosyal medya hesabında yayınlayınca gündeme gelmişti.

"Bu evde hacı var

Yaşar Alptekin, son olarak 4 katlı evinin kapılarını Aramızda Kalmasın'a açtı. Evinin girişinde yer alan detayda "Bu evde hacı var" yazdığını söyleyen Alptekin, ilginç evinin detaylarını tek tek gösterdi.

Ünlü isim, ilk önce eski bir yatağı evin salonunda sehpa olarak değerlendirdiğini gösterdi.

"Kabe örtüsü ne güzel kokuyor"

Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncu "Kabe örtüsü ne güzel kokuyor. Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor saçının yıkandığı su" diyerek evinin o kısmını da gösterdi.

Salonun ortasında ise Osmanlı döneminde akıl hastalarının tedavi edildiği bir düzenek var. Yaşar Alptekin'in salonunun duvarlarının bir kısmı ise kitaplarla dolu.

Jakuzisi bile var

4 katlı evin bahçesi de bir hayli büyük. "Keyif köşesi" dediği evinin bahçesini de gösteren Alptekin, torununa evcilik odası yaptırdığını da söyledi. Altepkin'in, bahçesine jakuzi yapmayı da ihmal etmediği gözlerden kaçmadı.