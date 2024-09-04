Haberler



Magazin



Oyunu Birce Akalay annesi ile fotoğraf paylaştı! Takipçileri o kareye yorum yağdırdı

Oyunu Birce Akalay annesi ile fotoğraf paylaştı! Takipçileri o kareye yorum yağdırdı Son olarak sosyal medya hesabından annesi ile paylaşımda bulunan başarılı oyuncu Birce Akalay, gündem oldu. Güzel oyuncunun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.