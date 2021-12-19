Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın'ın dövmesini yaptırdı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'a eşinden büyük bir jest geldi. Ozan Baran, doğum günü hediyesi olarak Yalçın'ın yüzünü koluna kazıttı.

Dünyanın en zenginleri listesine adını yazdıran Faruk Yalçın'ın kızı sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 2016 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı eşi Ozan Baran ile mutlu birlikteliği devam ediyor.

37'nci yaşını kutlayan Yalçın, yaptırdığı estetiklerle ve imaj değişikliğiyle son dönemde bambaşka birine dönüşen isimlerden.

Yeni yaşını kutlayan Yalçın'a eşinden de bir sürpriz geldi.

Ozan Baran, Yalçın'ın yüzününü vücudunda ölümsüzleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Eşinin sürpriziyle neye uğradığını şaşıran ve büyük bir mutluluk yaşayan sosyetik güzel, eşinin bu sürprizini Instagram hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

''Hayatimda bi kere daha kendimi coooook ozel hissettirdin bana @oobaran iyiki dogdum iyiki senin oldum…. Hani derler ya monotonlasir diye yalan! bizim sewgimiz birbirmize olan hislerimiz hala her gecen gun kuvvetlenio seni cok sewiorum hayatimin annami!!!!''