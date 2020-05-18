Ozan Çolakoğlu: Gülşen, Karadeniz kızı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Aranjör Ozan Çolakoğlu, Instagram yayınlanan bir programa konuk oldu. İlk kez sosyal medyada canlı yayına katıldığını belirten Çolakoğlu, müzik dünyasına dair dikkat çekici açıklamalar yaparken eşi şarkıcı Gülşen hakkında da konuştu.

"YAVAŞ VE TİTİZİM"

Çolakoğlu, “Aranje yaparken yavaş ve titiz hareket ediyorum. Eşim Gülşen bu konuda çok heyecanlı ve sabırsız” dedi. Bunun üzerine Gülşen, canlı yayına şu mesajı yolladı: “Üstünden 5 ay geçince ‘Hadi bitir’ demiş olabilir miyim acaba?”

"ELİ LEZZETLİ"

Çolakoğlu, “Gülşen evde yemek yapıyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gülşen, Karadeniz kızıdır. Elinin lezzeti vardır. Çok da güzel yemekler yapar. Ben de fena değilimdir.”

"SES YOK ŞARKI YOK"

Müzik piyasasındaki isimleri beğenmeyen Ozan Çolakoğlu ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Müzik piyasası çöplük gibi oldu. Ses yok, şarkı yok ama insanlarda inanılmaz bir özgüven var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ülkeden bir Tarkan, bir Gülşen daha çıkmaz. ‘Mış’ gibi yapanlar, müzik dünyasında başarılı olamazlar.”