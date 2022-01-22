Ozan Çolakoğlu: Gülşen'i beğenmeyen takip etmesin

Besteci Ozan Çolakoğlu, sahne kıyafetleriyle olay olan eşi Gülşen'e destek çıktı.

Şarkıcı Gülşen, son günlerde konserlerinde tercih ettiği iddialı kıyafetler nedeniyle birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Yorumların ardından günler sonra sessizliğini bozan Gülşen de "Hiçbir sıfatın kölesi değilim" çıkışında bulunmuştu.

Yaşananlar üzerine, aranjör Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen hakkında 'boşanma' iddiaları gündeme gelmiş ancak şarkıcının menajeri çiftin evliliğinde herhangi bir sıkıntının olmadığını duyurmuştu.

2016 yılında Gülşen'le nikah masasına oturan Ozan Çolakoğlu'ndan ise eşi Gülşen hakkında ilk kez açıklama geldi.

GÜLŞEN'E EŞİNDEN DESTEK

Ozan Çolakoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki bir parkta yürürken objektiflere yakalandı.

Bir süre gazetecilerle sohbet eden Çolakoğlu, eşine karışmadığını ve her zaman destek olduğunu vurguladı.

"NE YAPACAĞINI BİLECEK OLGUNLUKTA"

Eşinin işine saygı duyduğunu belirten Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta. Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor, insanlar konuşuyor.

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Huzursuz etmiyor bizi, ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın."





"RAHATSIZ OLAN O MEKANA GELMEZ, SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMEZ"

Çolakoğlu, gazetecilerin "Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen'i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada."

"YAŞANANLAR FANTASTİK VE GEREKSİZ"

Yapılan yorumları ciddiye almadığını söyleyen Çolakoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor. Ben işime, aileme odakladım, öyle yaşıyorum. Bunlar için oraya harcayacak enerjim de yok."







