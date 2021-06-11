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Ozan Doğulu, sevgilisiyle tatilde
Ozan Doğulu ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, tatil sezonunu açtı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 10:07
Aranjör ve Dj Ozan Doğulu ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, 2 yıldır aşk yaşıyor. Tatil sezonunu Ege'de açan çift, romantik karelerini sosyal medyadan paylaştı.
"DOYAMADIK"
Aslan önceki gün de Instagram sayfasına bu kareleri ekledi: “Doymadık sevmelere.”
İki yıldır birlikte olan çifte hayranları, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.