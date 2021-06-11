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    Ozan Doğulu, sevgilisiyle tatilde

    Ozan Doğulu ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, tatil sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 10:07
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    Ozan Doğulu, sevgilisiyle tatilde

    Aranjör ve Dj Ozan Doğulu ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, 2 yıldır aşk yaşıyor. Tatil sezonunu Ege'de açan çift, romantik karelerini sosyal medyadan paylaştı.

    "DOYAMADIK"

    Aslan önceki gün de Instagram sayfasına bu kareleri ekledi: “Doymadık sevmelere.”

    İki yıldır birlikte olan çifte hayranları, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.

    Ozan Doğulu, sevgilisiyle tatilde #1Ozan Doğulu, sevgilisiyle tatilde #2

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