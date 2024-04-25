Ozan Doğulu'nun genç sevgilisi Hera Aslan aşka geldi: 'Kocam da kocam' İlişkileri yıllardır sorunsuz devam eden ünlü isimlerden DJ Ozan Doğulu ile şarkıcı Hera Aslan, Instagram'da aşka geldi. Ünlü çift aşk pozlarını hesaplarından paylaştı.

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6 yıldır kendisinden 19 yaş büyük DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan 33 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan, geçtiğimiz sene Ataşehir’de yer alan bir mekanda konser vermişti.

Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Aslan, Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.

Güzel şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dört tane erkek çocuk istiyorum"

"Yuvayı dişi kuş yapar. Ben dört tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer!"

Aşkları tüm hızı ve coşkusuyla devam eden ikili, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

"Kocam da kocam"

Aslan, Doğulu ile çekilen bir karesini Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayarak; "Kocam da kocam" mesajını yazdı.