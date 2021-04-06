Euro
9.5946
0.04%
Dolar
8.1058
0.05%
Altın
451.72
0.38%
Borsa
1.442
0%
Bitcoin
488.000
3.59%
EXEN Coin
20.01
6.94%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Ozan Dolunay'ın yeni aşkı

    Genç oyuncu Ozan Dolunay, gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 07:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ozan Dolunay'ın yeni aşkı

    Rol aldığı dizilerden sonra kısa bir sürede şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı.

    YENİ AŞKI PELİNAY

    Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.

    "AŞK ÇOK KUTSAL"

    Dolunay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

    Ozan Dolunay ın yeni aşkı #1

    Ozan Dolunay ın yeni aşkı #2

    Ozan Dolunay ın yeni aşkı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir