Dolar
6.8577
-0.0058%
Euro
7.8499
-0.0076%
Altın
1823.9
0.3306%
Borsa
120406.76
0.9438%
G. Altın
402.106
0.3536%
Bitcoin
63930.28
1.1224%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo

    Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun bütün afişlerini kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 12:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo

    Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven’e, bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma, Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

    KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın, geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz.” demişti.

    Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor

    Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo #1

    Görüş Bildir