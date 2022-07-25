Ozan Orhon’dan yıllar sonra Ebru Şallı itirafı

Ozan Orhon katıldığı bir programda, 1997 senesinde evlendiği manken ve model Ebru Şallı hakkında konuştu.

Şarkıcı Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

"Fırtınalı dönem"

Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.

"Önce motoruma bindirdim"

O arada ‘Perişan’ albümünde tanıştık. Klipte Ebru’yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum.





"Sonra evlendik"

Ebru’yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hala sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı.”