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- Ozan Orhon’dan yıllar sonra Ebru Şallı itirafı
Ozan Orhon’dan yıllar sonra Ebru Şallı itirafı
Ozan Orhon katıldığı bir programda, 1997 senesinde evlendiği manken ve model Ebru Şallı hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 07:26
- Güncelleme : 25.07.2022 - 09:52
Şarkıcı Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.
"Fırtınalı dönem"
Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var.
"Önce motoruma bindirdim"
O arada ‘Perişan’ albümünde tanıştık. Klipte Ebru’yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum.
"Sonra evlendik"
Ebru’yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hala sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı.”