Ozan Tufan'ın eşi İngiltere'deki yaşamlarını paylaştı! Hull City'de boy gösteren Ozan Tufan'ın eşi sosyal medya hesabından ailesine dair paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, akabinde Hull City'e transfer oldu.

Burada başarlı bir performans sergileyen Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından yaşamlarına dair yeni kareler paylaşıyor.

Rojin Tufan'ın paylaşımlarına beğeni yağarken, Ozan Tufan tarzı ise bazı kullanıcıların dikkatini çekti.

İngiltere'de yaşam

Bazı kullancılar Tufan'ın tarzını beğenmezken, bazıları ise uyumlu bir çift olduklarını söyledi.

Hull City'de mutlu olan Ozan Tufan'ın yeniden Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği ise şimdilik bir sır.

Ozan'ı merak eden ve özleyen Fenerbahçeli taraftarlar ise Rojin Tufan'ı takip ederek, yaşamları hakkında bilgi alabiliyor.