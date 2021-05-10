Özcan Deniz, 12 milyon TL'ye villa aldı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey Deniz'e yakın olmak için Zekeriyaköy'e geri döndü.

2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan 48 yaşındaki Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.

DAVALARI DEVAM EDİYOR

İkinci kez nikah masasına oturacakları beklenen çift, çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik olmuştu.

Evli oldukları dönemde Zekeriyaköy'de bir villada oturan ikiliden Özcan Deniz, evi eski eşi Feyza Aktan'a bırakarak ayrılmıştı.

Daha sonra Feyza Aktan'ın bu evden çıkmasını isteyen Özcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eski eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı.

SİTEDEN VİLLA ALDI

Çocuğuna yakın olmak isteyen ve her fırsatta bunu sosyal medya paylaşımları ile gösteren Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de başka bir siteden villa aldı.

12 MİLYON TL

Yedi odalı ve 380 metrekare olan yeni evi için 12 milyon TL ödediği iddia edilen Özcan Deniz'in, şimdilerde evine taşınma hazırlıkları yaptığı öğrenildi.