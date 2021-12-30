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    Özcan Deniz, 23 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

    Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'teki bir mekanda yemek yedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 13:29
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    Özcan Deniz, 23 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’la olaylı şekilde boşanmış ve oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi.

    SEVGİLİSİYLE MORAL BULDU

    49 yaşındaki Özcan Deniz çocuğunun velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy’de bir araya geldi.

    TANINMAK İSTEMEDİ

    Mekana sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in, tanınmamak için şapka taktığı dikkatlerden kaçmadı.

    VELAYET ANNEYE VERİLDİ

    Eski eşi Feyza Aktan, Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin 3 yaşındaki oğulları Kuzey’le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey’in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.

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