Özcan Deniz: Baba olmayan anlamaz

Oğlu Kuzey'i öptüğü kare ile gündeme gelen Özcan Deniz, tartışma yaratan fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

Oğlu Kuzey'i belli günlerde gören Özcan Deniz, sosyal medyada çok konuşulan bir fotoğrafa imza attı.

"HER ŞEYİMSİN"

Oğlu ile çekildiği bu fotoğrafı 'Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum' notuyla yayınlayan Deniz, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Böyle bir pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri Deniz'i uyardı.

Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"HASRET FOTOĞRAFI BU"

"Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O anki özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı…

"DUDAĞINDAN ÖPMEDİM"

Ve açı öyle söylemese de dudağından değil çenesinden öptüğüm bir fotoğraf! Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf… Allah kimseye yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz. "

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü şarkıcı-oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz'in eski eşinin oturdukları evden çıkması için ihtarname çekti. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.