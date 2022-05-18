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    Özcan Deniz, Feyza Aktan'a sevgili şartı koydurdu

    Özcan Deniz, Feyza Aktan'a sevgili şartı koydurdu

    Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, boşanma protokolünde bulunan çarpıcı maddelerden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:38
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    49 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 30 yaşındaki çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

    Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

    Özcan'ın istediklerini sıraladı

    Aktan, bir ay önce oğlu Kuzey’i alarak ailesinin yanına Antalya’ya yerleşmişti. Özcan Deniz’in yeniden velayet davası açmasını engellemek için tekrar İstanbul’a dönen Aktan, yaşadıklarını katıldğı programda anlattı.

    "Feyza'nın sevgilisi olamaz"

    Boşanma protokolündeki çarpıcı maddeleri açıklayan Aktan, “Boşanırken sözleşmemize ‘Boşandıktan sonra Feyza’nın sevgilisi olamaz, olursa verilen tüm maddi imkanlar geri alınacaktır’ diye bir madde ekledi.

    O kadar güçlü bir adamla savaşıyorum ki tek silahım haklılığım.” dedi.

    Özcan Deniz, Feyza Aktan a sevgili şartı koydurdu #1

    Özcan, İranlı Samar'a aşk yaşıyor

    Çocuğunun annesi Feyza Aktan'ın sevgilisi olmasını istemeyen Özcan Deniz, boşanır boşanmaz İranlı modacı Samar Dadgar'la aşk yaşamaya başlamış hatta evlilik teklifi etmişti.

    Özcan Deniz, Feyza Aktan a sevgili şartı koydurdu #2

    Özcan Deniz, Feyza Aktan a sevgili şartı koydurdu #3

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