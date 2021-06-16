Feyza Aktan arabasız kaldı

Feyza Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince; araca trafik polisleri tarafından el konuldu.

Evlendikleri günden beri problem yaşayan eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasındaki olaylar bitmek bilmiyor. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer araç konusunda karşı karşıya geldi.

ARACI ELİNDEN ALINDI

Yıllardır Özcan Deniz’in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent’te bir otoparka çekildi.

Bu olayın ardından Özcan Deniz, otoparka gitti ve aracını Feyza Aktan’dan geri aldı.

YENİ SEVGİLİSİYLE YENİ ARABA BAKTI

Öte yandan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar’a Fulya’daki bir galeriden 1 milyon TL’lik araç bakmıştı.